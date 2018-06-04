4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br25 млн выделено в Беларуси для совершенствования работы Белгидромета, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.
"Глава государства поддержал дорожную карту по стратегическому развитию Белгидромета на три года. Что касается инвестиций, то на этот период выделено Br25,6 млн для модернизации, технического оснащения Белгидромета и повышения точности прогнозов", - сказал Андрей Худык.
/Будет дополнено/.-0-
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