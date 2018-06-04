4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br25 млн выделено в Беларуси для совершенствования работы Белгидромета, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"Глава государства поддержал дорожную карту по стратегическому развитию Белгидромета на три года. Что касается инвестиций, то на этот период выделено Br25,6 млн для модернизации, технического оснащения Белгидромета и повышения точности прогнозов", - сказал Андрей Худык.

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Гидрометеостанцию в Минске планируется ввести в эксплуатацию в декабре "Одна из наших приоритетных задач - совершенствование работы Белгидромета. В Минске строится одна из самых современных гидрометеостанций", - сказал Андрей Худык.

Минприроды ведет постоянный диалог с Литвой по БелАЭС - Худык "У нас ведется постоянный диалог с литовскими экологами, госструктурами, общественностью по поводу БелАЭС. Процесс идет непросто. Мы стремимся убедить общественность и официальных лиц Литвы в надежности БелАЭС", - сказал Андрей Худык.

Выбросы парниковых газов после запуска второго энергоблока БелАЭС снизятся более чем на 10 млн т "Атомная энергетика является одним из экологически чистых источников энергии. Ввод в эксплуатацию БелАЭС позволит не только существенно укрепить энергетическую безопасность страны, но и улучшить состояние окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов", - сказал Андрей Худык.