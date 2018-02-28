"Более счастливого человека я не знаю!" 2-комнатную квартиру от "Евроопт" выиграл пенсионер Петр Кривошеев из Гомеля

Уже два года игра "Удача в придачу!" помогает покупателям торговой сети "Евроопт" поверить в чудо! И исполняет самые заветные мечты! За это время 37 белорусских семей стали обладателями столичных апартаментов, по стране колесят 152 автомобиля, 640 счастливчиков отдохнули на лучших курортах мира. А еще почти 1 млн 300 тыс. покупателям повезло стать обладателями других ценных призов от "Евроопт". В целом призовой фонд народной игры за два года составил более $14 млн!

И список победителей продолжает пополняться новыми именами! Каждый понедельник в игре "Удача в придачу!" разыгрываются квартира, автомобили и деньги. Вот и морозное начало этой недели стало по-настоящему жарким для четырех белорусских семей - им повезло выиграть суперпризы 57-го тура. Пенсионеру Петру Кривошееву из Гомеля досталась 2-комнатная квартира в Минске! А еще три победителя теперь будут ездить в "Евроопт" на новеньких автомобилях. Так повезло многодетной маме Инессе Тарасовец из городского поселка Лельчицы и покупателям из Минска - водителю Юрию Вишневскому и военнослужащему Денису Олешкевичу.

Главных победителей 57-го тура игры поздравили сегодня в столичном "Е-Сити". В торжественной обстановке им вручили заветные ключи от внедорожников и столичной недвижимости!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Особенно сладкой получилась победа для покупателя из Гомеля - Петра Ивановича Кривошеева. Причем во всех смыслах! Именно он отныне является хозяином 2-комнатной квартиры в столичной новостройке номер 5 на улице Мястровской. Между прочим, в очень престижном районе! Рядом и "Минск-Арена", где можно не только заниматься спортом, но и посещать различные яркие столичные мероприятия. И водохранилище Дрозды с живописным лесопарком. И, конечно же, магазин "Евроопт"! Стоимость у приза тоже солидная - свыше 165 тыс. рублей, или более $80 тыс. Одним словом, очень ценный выигрыш и шикарный шанс изменить жизнь к лучшему!

Просторная квартира в столице – шикарный шанс изменить жизнь к лучшему!

А еще сладкой победа оказалась для этого покупателя, потому что удачу ему принесла… шоколадка! "Более счастливого человека я не знаю, это же надо, так повезло! Покупали на прошлой неделе шоколадки для внуков, думаем, приедут - будут им гостинцы. И вот как оно вышло!" - делится своей историей победитель. За плечами у Петра Ивановича 36 лет работы на нефтетранспортном предприятии, а теперь он находится на заслуженном отдыхе. Живет размеренной жизнью, за покупками ходит в магазины "Евроопт" и "Бруснічка", и в "Удачу в придачу!" играет почти с самого начала.

И вот заветные ключи в руках у главного счастливчика этого тура!

"В удачу верю! Выигрывал даже по мелочам: сертификат на 5 рублей, в мгновенной игре - мыло и шоколадку. Но, что скрывать, конечно, мечтал о квартире, как и все! Даже нервничал немножко: ну почему оно не идет, ведь играю с самого начала? Вот и в этот понедельник посмотрел на часы: 18.20, звонка нет. Думаю, ну, значит, не сегодня, в другой раз повезет! И тут без семи минут семь звонок на телефон… Ну, а дальше вы уже все знаете!" - чуть лукаво улыбается победитель.

Петр Кривошеев с супругой и дочкой оценил выигранную квартиру в столице. "Более счастливого человека я не знаю, это же надо, так повезло!"

Петр Кривошеев мечтал о квартире – и дождался свой приз!

Только сейчас, когда в руках у Петра Ивановича ключи от столичной квартиры, он до конца поверил в свой выигрыш! Теперь можно оценить жилплощадь с хозяйской точки зрения, прикинуть предстоящие работы. И, конечно, решить, кому же именно вскоре предстоит сменить прописку! "У нас двое детей, пятеро внуков, так что будем собирать семейный совет, чтобы решить, как поступить с выигрышем. Может, и сами с супругой соберемся в столицу, - улыбается Петр Иванович. - А тем, кто хочет знать секрет удачи, могу сказать: надо верить, делать покупки и участвовать в игре! Это точно срабатывает, я в этом убедился! Другого секрета нет!"

Кстати, именно благодаря покупкам, сделанным на прошлой неделе, еще три белоруса сегодня уехали из минского "Е-Сити" на новеньких внедорожниках!

Победители, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой!

Серебристый "Хендэ Крета" отправился в городской поселок Лельчицы Гомельской области, где проживает многодетная мама Инесса Тарасовец. Как признается эта покупательница, жизнь ее никогда не баловала. Трудилась учителем, потом директором школы, но затем случилось несчастье, и Инесса Григорьевна была вынуждена покинуть работу, чтобы ухаживать за сыном-инвалидом. И вот первая улыбка судьбы - автомобиль, практичный и вместительный! Семье он очень пригодится!

Многодетная мама Инесса Тарасовец: "У нас новой машины никогда не было, думали, что это просто нереально! А вот оказалось, что уже и реально!"

"У нас новой машины никогда не было, думали, что это просто нереально! А вот оказалось, что уже и реально, - растроганно говорит победительница. - Вы знаете, мне никогда в жизни ни в чем не везло, разве что по мелочам. И тут такая удача! Дочка любит салат с кукурузой, вот я и пошла в воскресенье в магазин, все ингредиенты для него прикупила. Взяла "товар удачи" - перчик! И повезло по-крупному! Желаю всем такой удачи! Надейтесь, верьте и, конечно, участвуйте!"

Многодетная мама Инесса Тарасовец выиграла семейный внедорожник!

Профессиональный водитель Юрий Вишневский из Минска, который работает на заводе имени Вавилова, сегодня сможет протестировать новенький внедорожник "Хендэ Крета" ярко красного цвета. Именно такой ему достался в этот понедельник! Из 10 игровых кодов, претендовавших в финале на автомобиль, этому покупателю принадлежало 8! А удача любит настойчивых!

Водитель Юрий Вишневский: "За удачу отвечает жена, она в корзинку продукты кладет, а я уже финансовую часть обеспечиваю!"

"Начинали с мелкого, а закончили "колесами"! Временно закончили… дальше - квартира! - смеется он. - Семья у нас большая, всегда много покупок, так что участвуем в игре постоянно! За удачу отвечает жена, она в корзинку продукты кладет, а я уже финансовую часть обеспечиваю. Так что спасибо супруге! А кто за рулем будет? Супруг моей жены - то есть я! Она сама пока не водит, но все может измениться, такой внедорожник!"

За руль красного автомобиля сядет Юрий Вишневский – удача любит настойчивых!

А оранжевый "Хендэ Крета" отныне принадлежит минчанину Денису Олешкевичу. Правда, за призом в "Е-Сити" приехала супруга победителя Анастасия, так как сам удачливый покупатель сейчас в командировке.

Супруга победителя Анастасия: "Мечтали именно о машине! Мы свой приз дождались – теперь пускай повезет другим!"

Семья, где подрастают двое сыновей, как раз мечтала о новом вместительном автомобиле! "Очень радостные чувства, эйфория просто! – поделилась эмоциями Анастасия. – Мечтали именно о машине! У нас семья большая, а в эту мы все поместимся, и не только мы, но и велосипеды с самокатами. Можно спокойно ехать к бабушкам в деревню отдыхать и не бояться, что что-то не взяли с собой! Мы свой приз дождались – теперь пускай повезет другим. Всем удачи!"

Семья Олешкевичей выиграла автомобиль своей мечты!

Еще 50 покупателей "Евроопт" в 57-м туре стали обладателями круглых сумм по 1000 рублей! Эти счастливчики забрали свои призы уже во вторник! Что они думают про такой приятный бонус к своему бюджету?

Покупатели, выигравшие в этом туре денежные призы по 1000 рублей, получили их уже во вторник!

"Это наш первый крупный выигрыш, потратим на отдых! - рассказывает Егор Басалыга из Минска, директор фирмы по продаже чая, который пришел на награждение вместе со своей девушкой Анной. - Чаще всего мы пользуемся "Е-доставкой". До этого нам особо не везло, а теперь удача улыбнулась! Так что повезти может в самый неожиданный момент! Верьте в удачу!"

Директор фирмы Егор Басалыга: "Это наш первый крупный выигрыш, пойдет на отдых!"

Многодетные супруги Марина и Алексей Набокины из Марьиной Горки, оба банковские работники, приехали в столицу вместе с самым маленьким членом семьи, трехмесячным малышом. "Очень обрадовались, когда нам позвонили с новостью о выигрыше, кричали "Ура!" и прыгали до потолка! – смеется Марина. - У нас большая семья, так что как именно потратим, мы еще не решили. Но на детей, естественно. Спасибо за игру, будем продолжать участвовать. Всегда закидываем в корзинку "товар удачи"!"

Многодетные супруги Марина и Алексей Набокины: "Всегда закидываем в корзинку "товар удачи". Очень обрадовались, когда узнали о выигрыше! Потратим на детей, естественно!"

А всего через несколько дней, в понедельник, 5 марта, своих обладателей отыщут новые призы от "Евроопт"! В этом туре игра "Удача в придачу!" продолжает праздновать свое двухлетие. А значит, на кону еще одна 2-комнатная квартира в Минске! Спешите использовать эту возможность улучшить свои жилищные условия сразу на две комнаты! Кто знает, когда еще представится такой шанс? Также в понедельник будут разыграны три автомобиля "Ниссан Жук", 100 призов по 500 рублей и 50 тыс. других призов!

Уже в понедельник на кону снова 2-комнатная квартира в Минске! А также три автомобиля "Ниссан Жук" и более 50 000 денежных призов!

Сразу 50 000 причин поучаствовать в игре! Хотите еще одну? Гостем первого весеннего розыгрыша станет культовая группа "Иванушки International"! Кумиры 90-х с радостью откликнулись на приглашение и приедут в Минск, чтобы принести победу кому-то из участников игры "Удача в придачу!" . И, конечно, поздравить прекрасных дам с наступающим праздником!

Гостем первого весеннего розыгрыша станет культовая группа "Иванушки International"!

В розыгрыше принимают участие игровые коды, начисленные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 26 февраля по 4 марта. Один игровой код - за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи"! Не забудьте про дисконтную карточку "Е-плюс"!

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 5 марта!

Каждый месяц "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает 4 квартиры, 12 автомобилей и более 200 тыс. денежных призов. А всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры, 156 автомобилей и более 2,5 млн других призов!

Все мы регулярно ходим в магазины, так почему бы в придачу к своим покупкам не получить шанс выиграть машину или квартиру, которые разыгрываются каждую неделю? Такая уникальная возможность есть только у покупателей "Евроопт"!

Многим участникам игры "Удача в придачу!" уже повезло, а в этот понедельник к числу победителей можете присоединиться и вы! Совершайте свои обычные покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!