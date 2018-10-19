Более ста активистов МООП примут участие в спартакиаде "Академия мужества"

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более ста представителей движения молодежных отрядов охраны правопорядка примут участие в республиканской спартакиаде "Академия мужества - 100 ВЛКСМ", которая пройдет 23-24 октября на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Академия мужества" объединит более ста представителей движения молодежных отрядов охраны правопорядка. Мы планируем, что ребята будут не только соревноваться по определенным видам спорта, но и познакомятся с военной службой. Откроет спартакиаду торжественный митинг с участием ветеранов войны и комсомольского движения, затем молодежь возложит цветы к памятному мемориалу, который находится на территории механизированной бригады", - рассказала Александра Гончарова.

Затем состоится экскурсия по воинской части и знакомство молодежи с армейской жизнью. "Так, при осмотре казарм, нашим активистам будет предложено на время заправить кровать и надеть военную форму. В медсанчасти их научат правильно накладывать жгут и проводить перевязки. Ребята посоревнуются и в сборке-разборке автомата. Все будет организовано за рамками конкурсной программы. Что касается спартакиады, то бойцов МООП ожидают такие спортивные соревнования, как бег на 100 и 1 тыс. м, стрельба из пневматического оружия, метание гранаты на дальность, перетягивание каната, гиревой спорт. К слову, вес гири - 24 кг. При этом будут организованы как личные, так и командные соревнования", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, состоится комплексное занятие по обеспечению правопорядка и безопасности. В частности, бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка помогут осуществить патрулирование девяти районов города Минска.

Движение молодежных отрядов охраны правопорядка объединяет в своих рядах около 16 тыс. активистов. На их счету - пресечение преступлений и правонарушений, задержание опасных преступников, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, спасение жизни людей. Кроме того, участие в МООП помогает определиться с выбором будущей профессии, способствует популяризации службы в армии. "Главная цель проекта "Академия мужества" - пропаганда здорового образа жизни, популяризация среди молодежи военно-прикладных видов спорта", - подчеркнула Александра Гончарова. -0-