Более ста ребят примут в пионеры в день рождения самой массовой детской организации

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более ста октябрят со всей Беларуси примут в пионеры 13 сентября, в день рождения Белорусской республиканской пионерской организации, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

По ее словам, старт празднику будет дан в минском сквере Марата Казея. "Сюда съедутся более ста октябрят со всей Беларуси - победители и призеры интеллектуально-творческой игры "Пароль - "Октябренок": территория особого назначения". По традиции ребята возложат корзину цветов к памятнику Героя Советского Союза Марата Казея и произнесут слова торжественного обещания. Пионерские галстуки им повяжут ветераны Великой Отечественной войны, пионерского движения, партнеры и друзья организации. Музыкальный сюрприз пионерам готовит образцовый вокальный ансамбль "Песенка", после чего сотня воздушных шаров с символикой организации поднимется в небо над Минском", - рассказала Александра Гончарова.

Пионерский праздник продолжит трудовая акция. "Ребята по индивидуальным эскизам каждого из регионов создадут дизайнерские скамейки. Затем эти арт-объекты будут подарены каждой областной организации БРПО, а со временем такие арт-лавочки установят и в сквере Марата Казея", - отметила председатель организации.

Кроме того, ребята примут участие в увлекательных спортивных соревнованиях и сразятся в танцевальном баттле. Для победителей и участников соревнований подготовлены подарки.

Белорусская республиканская пионерская организация - самая массовая детская организация страны. Она объединяет в своих рядах более 650 тыс. октябрят и пионеров.-0-