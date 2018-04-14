Более тысячи студентов посетят ярмарку вакансий индустриального парка "Великий камень"

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" проходит в Минске, ожидается, что ее посетят более 1 тыс. белорусских и иностранных студентов, а также выпускников столичных вузов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела по работе с иностранными гражданами и международного маркетинга БГУ Жанна Савельева.

"Мероприятие мы проводим под эгидой и запросу индустриального парка впервые. Им в настоящее время требуется много специалистов - выпускников белорусских вузов, как из числа белорусских граждан, так и иностранных. Работаем мы с 14.00 до 17.00, ожидаем не менее 1 тыс. человек. Акция нам очень интересна в связи с тем, что ребята могут найти здесь площадку для прохождения преддипломной практики, а в будущем трудоустроиться", - отметила Жанна Савельева.

В свою очередь заместитель генерального директора по экономике СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Баоминь Сюй подчеркнул, что в последнее время китайско-белорусский парк развивается очень быстро, все больше предприятий приходят в него. "Первым насущным вопросом, с которым сталкиваются новые предприятия, - это поиск кадров. Благодаря этой ярмарке они могут найти себе молодые и квалифицированные кадры. Для университета это хорошая возможность трудоустроить своих выпускников в известные и хорошие предприятия. Я думаю, это мероприятие станет ежегодным", - проинформировал он.

Ярмарка вакансий проводится на базе Лицея БГУ (ул. Ульяновская, 8). С предложениями и свободными вакансиями выступают 18 китайских компаний-резидентов Беларуси. Их представители проводят консультации, экспресс-интервью с потенциальными кандидатами, рассказывают о требованиях и условиях трудоустройства, отвечают на вопросы и презентуют свои предприятия. Каждый посетитель может заполнить и подать анкету-резюме. Сделать это также можно на сайте hr@industrialpark.by .

Организаторами мероприятия выступили управление международных связей БГУ, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Компания по развитию индустриального парка, культурно-деловой центр "Ювизит".-0-