Болельщиков-хулиганов смогут лишать права посещать соревнования на срок до трех лет - МВД

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщиков-хулиганов смогут лишать права посещать спортивные соревнования на срок от трех месяцев до трех лет, вступили в силу соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сегодня вступают в силу поправки в административное законодательство, которые касаются запрета на посещение стадионов для фанатов-нарушителей. За мелкое хулиганство, распитие алкоголя, пропаганду нацисткой символики и другие правонарушения болельщиков будут лишать права посещать спортивные соревнования на срок от трех месяцев до трех лет. Еще на стадии разработки соответствующих поправок в КоАП, принятых парламентом на весенней сессии, в МВД отмечали, что административный запрет для фанатов-хулиганов эффективно действует в других странах. Ожидается, что нововведения помогут укрепить имидж Беларуси как страны, умеющей проводить спортивные мероприятия на самом высоком организационном уровне.

Чтобы не пропустить болельщиков-хулиганов на спортивные соревнования, правоохранители будут использовать визуальное наблюдение, систему видеомониторинга и другие предусмотренные законодательством методы. В каждой конкретной ситуации будет свой алгоритм действий. В зарубежных странах, где установлен подобный запрет, не выработан единый подход к порядку его применения, речь идет и о государствах, присоединившихся к Европейской конвенции 1985 года о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и в частности футбольных матчей.

В МВД обращают внимание, что запрет на посещение соревнований - это дополнительное взыскание, которое может применяться к тем, кто совершил административное правонарушение на территории стадиона во время спортивно-массового мероприятия или соревнования. Должностные лица органов внутренних дел наделены правом составлять в отношении нарушителей протоколы. А вот рассматривать их и принимать решение о наложении административного запрета - прерогатива исключительно суда. "Суд, орган, ведущий административный процесс, обязаны принять все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств административного правонарушения. Он будет устанавливать как уличающие, так и оправдывающие, как смягчающие, так и отягчающие ответственность обстоятельства, а также другие условия, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в административном процессе. От этого будет зависеть срок запрета на посещение стадионов", - подчеркнули в министерстве.

За нарушение самого запрета ст. 24.13 КоАП вводится административная ответственность в виде штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин или административного ареста. "Его наложение также является сдерживающим фактором для совершения правонарушений на территории спортивных объектов", - считают в МВД.

Ранее планировалось, что министерство сформирует базу данных фанатов, в отношении которых действует административный запрет. Однако от этой идеи отказались. "МВД обеспечивает формирование единого государственного банка данных о правонарушениях. Учет тех, кто связан с наложением административного запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений при проведении спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и его нарушениями, проводится в общем порядке. Размещение в открытом доступе сведений о таких правонарушителях, как и ведение отдельной базы данных такой категории граждан, не предполагается", - отметили в МВД.

Таким образом милиция уже ведет учет фанатов, которые совершали ранее правонарушения и привлекались к ответственности. Однако это не значит, что кто-то из них может попасть в черный список на посещение соревнований за ранее совершенные преступления. Поправки в КоАП обратной силы не имеют. Противоправность деяния и административная ответственность за него определяются законодательным актом, который действовал во время совершения этого деяния. Без соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу, никто не может быть подвергнут административному запрету на посещение стадионов во время спортивно-массовых мероприятий, соревнований, пояснили на этот счет в МВД.-0-