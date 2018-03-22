Большая удача для маленького города! Квартиру и автомобиль в 60-м туре игры "Удача в придачу!" выиграли жители Буда-Кошелево

Людмила Силивейстрова была уверена, что чудес в жизни не бывает, пока не выиграла квартиру в Минске! "Пришлось даже успокоительное пить!"

В игре "Удача в придачу!" везет покупателям из самых разных регионов нашей страны. И нередко - это жители малых городов и деревень, где в последнее время все чаще открываются магазины "Евроопт". Но впервые в истории игры покупателям из небольшого населенного пункта в одном туре достались сразу два суперприза! Покупки, совершенные на прошлой неделе, обернулись в этот вторник большой удачей для жителей городка Буда-Кошелево, где проживают всего около 8 тыс. человек. Пенсионерка Людмила Силивейстрова выиграла столичную квартиру, а парикмахеру Екатерине Карповой достался один из трех внедорожников "Хендэ Крета". Еще два автомобиля в юбилейном, 60-м, туре игры "Удача в придачу!" выиграли студентка Виктория Боровик из Лиды и оператор котельной Антон Рабушко из агрогородка Олехновичи.

Недоверие, радость, шок и волнение… И это только малая часть того, что пережили победители за то короткое время, что минуло с момента розыгрыша во вторник в столичном "Е-Сити". Хорошо, что призы в игре "Удача в придачу!" вручают так быстро. Не прошло и двух дней - и сегодня в торгово-развлекательном центре на ул. Денисовская, 8 снова царила атмосфера праздника. В этот четверг в столице наградили главных победителей 60-го тура игры!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

"Зашли за продуктами в свой "Евроопт" недалеко от дома, купили приправку какую-то, это "товар удачи" был, все как обычно. И выиграли квартиру, это же надо! - восхищается Людмила Силивейстрова своей удаче. - Когда мне позвонили в прямом эфире и начали поздравлять с победой, то я от шока не могла сказать ни слова. Пришлось потом даже успокоительное пить!"

Ключи в руках – время оценить собственную квартиру в Минске!

Со вторника Людмила Викторовна не находила себе место - а вдруг все это какая-то шутка или что-то пойдет не так, и квартиру она не получит. Да и вообще: неужели такое бывает в жизни на самом деле? Но сегодня ключи в руках у этой счастливицы - а значит, мечты действительно сбываются!

Всю жизнь Людмила Викторовна проработала бухгалтером-оператором в общепите родного города. Родила сына и дочку. А еще одной родной дочкой для нее стала племянница, которую вырастила с самого маленького возраста. "Жизнь прожить - не поле перейти", - говорит она. Но на судьбу не жалуется - трое детей, шестеро внуков! Сейчас самому старшему внуку победительницы уже 18 лет, а младшему в июне исполнится 3 годика. Так что пустовать минская квартира точно не будет! А может, Людмила Викторовна с супругом решатся и сами переехать в столицу, после такого знака судьбы?

У Людмилы Викторовны трое детей, шестеро внуков, так что пустовать минская квартира точно не будет!

Тем более в такую квартиру! Просторную, с панорамными окнами и шикарным расположением - в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 10. Рядом комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки! К слову, стоимость главного приза тоже очень солидная - более $60 тыс. в эквиваленте. И это уже 40-я квартира в Минске, которую выиграли участники игры "Удача в придачу!" Выигранная квартира расположена в престижном и удобном районе. Отличный приз и возможность изменить жизнь к лучшему! "Думала, что уже не тот возраст, чтобы во что-то верить, но получилось совсем наоборот! Сама себя обманула, - смеется Людмила Силивейстрова. - Оказывается, верить в чудо надо всегда! Мечтать и надеяться на самое хорошее. На удачу в придачу!" Также сегодня в столичном "Е-Сити" вручены ключи от трех новеньких "Хендэ Крета", стоимостью по 33 тыс. рублей каждый. Стильные кроссоверы с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" на капоте покинули свое место, где простояли целую неделю. И сегодня по белорусским дорогам колесит уже 161 автомобиль от "Евроопт". Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой Синий "Хендэ Крета" отправился в тот же счастливый городок Буда-Кошелево, где проживает еще одна главная победительница этого тура - парикмахер Екатерина Карпова "Удачу в придачу!" играем с первых дней, а зарегистрировал меня… сын, ему 12 лет, и он очень хотел выиграть машину. Через два года нам это удалось! "Товаром удачи" стала шоколадка. Раз 10 пересмотрели розыгрыш, пока поверили, - смеется победительница. - Кстати, наш автомобиль, который сегодня есть в семье, тоже марки "Хендэ". А теперь и у меня будет личное авто. Впервые сяду за руль новенького внедорожника - уже не терпится прокатиться на такой красивой машинке! И всем желаю, чтобы верили в удачу и выигрывали почаще!" Парикмахер Екатерина Карпова: "Играем с первых дней, а зарегистрировал меня… сын. Очень хотел выиграть машину – и нам это удалось!"

Оранжевый "Хендэ Крета" достался Антону Рабушко из агрогородка Олехновичи Молодечненского района Минской области, который трудится оператором котельной. "Играть даже и не помню точно, когда начали, давновато уже, а вот выиграли в первый раз! Честно говоря, до этого не верил даже, что такое возможно. И "товары удачи" брали не то чтобы специально для игры, но с мыслью: а вдруг? И вот как получилось", - радуется он.

Оператор котельной Антон Рабушко: "С детьми постоянно нужно то в поликлинику, то по еще каким-то вопросам, так что автомобиль нам был очень нужен!"

В семье победителей подрастают двое сыновей, супруги ждут третьего ребенка. Так что их старенького, почти уже 20-летнего, "Форда" стало не хватать. "С детьми постоянно нужно то в поликлинику, то по еще каким-то вопросам, а я на работе, так что в последнее время начали всерьез задумываться о приобретении второго автомобиля. Но, учитывая, что жена в декрете плюс кредит за квартиру платим, конечно, купить машину нам было бы очень не просто. И явно это был бы не новенький автомобиль из салона! - признается Антон Рабушко. - Кстати, если говорить о везучести, то у нас в роду вообще никто никогда ничего не выигрывал. Я первый! Так что все возможно, не сомневайтесь, всем побед!"

А яркий красный "Хендэ Крета" с сегодняшнего дня официально принадлежит Виктории Боровик из города Лида Гродненской области. Сейчас девушка заканчивает университет в польском городе Белостоке, где живет вместе с родителями, и уже летом собирается вернуться на родину, в Беларусь. Что касается счастливой покупки, то ее Виктория сделала в магазине "Евроопт" в Гродно. Купила шоколадку и морепродукты - и удача нашла ее даже за границей!

Студентка Виктория Боровик: "Так мечтала о машине! Летом заканчиваю учебу, возвращаюсь домой и - сразу за правами!"

Узнав о своей победе, Виктория не стала ждать выходных и примчалась в Минск, чтобы поскорее получить ключи от новенького автомобиля! "Когда бабушка позвонила мне с новостью о выигрыше, я даже заплакала от радости. Так мечтала о машине! Тем более автомобиль такой классный, стильный, женственный. И цвет - красный, чтобы не сглазили, - улыбается победительница. - Летом заканчиваю учебу, возвращаюсь домой и - сразу за правами! Думаю, удача каждого находит в свое время. Желаю выигрыша всем, кому еще не повезло!"

Еще 200 покупателей в 60-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду - в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8.

Покупатели, выигравшие по 500 рублей, получили свои призы в среду. В столичном "Е-Сити" наградили счастливчиков из Минска и Минской области

"Очень часто ходим в "Евроопт", покупаем здесь все продукты! И, конечно, "товары удачи" берем. На прошлой неделе вот взяли приправу и шоколадку. И впервые выиграли! – радуется Елена Малиновская из поселка Сухорукие, работник детского сада, которая пришла за призом вместе с подругой Ольгой. - Когда узнала, была так рада! Желаю всем играть и выигрывать - это все реально!"

Работник детского сада Елена Малиновская: "Очень часто ходим в "Евроопт", покупаем здесь все продукты!"

"Настроение прекрасное, удача нам тоже улыбнулась. Сразу даже не поверила, когда узнала, а потом так обрадовалась! - улыбается Клавдия Макаревич из городского поселка Мачулищи, сотрудник аудиторской фирмы. - До этого выигрывала только маленькие призы, а тут - 500 рублей, солидно! Уже знаю, как распоряжусь - потрачу на ремонт машины. А потом, кто знает, может, и выиграть получится?"

Сотрудник аудиторской фирмы Клавдия Макаревич: "Уже знаю, как распоряжусь - потрачу на ремонт машины. А потом, кто знает, может, и выиграю?"

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" исполняет мечты белорусов. С февраля 2016 года разыграно 40 квартир в Минске, 161 автомобиль, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира. И еще более 1,4 млн других ценных призов. В целом призовой фонд народной игры составил почти $15 млн!

"Такая масштабная акция стала возможной благодаря тому, что игра проводится совместно с поставщиками "товаров удачи". Именно финансовая поддержка со стороны партнеров позволяет разыгрывать тысячи призов в каждом туре игры "Удача в придачу!" . Такое сотрудничество выгодно всем. Поставщики увеличивают собственный товарооборот. "Евроопт" получает возможность и дальше радовать своих покупателей игрой "Удача в придачу!" ". А жители самых разных городов и деревень нашей страны могут каждую неделю благодаря своим обычным покупкам выигрывать деньги, автомобили и квартиру в Минске", - подчеркнул во время церемонии награждения в "Е-Сити" руководитель пресс-службы компании Егор Хрусталев.

Руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев: "Игра проводится совместно с поставщиками "товаров удачи". Именно финансовая поддержка со стороны партнеров позволяет разыгрывать тысячи призов каждую неделю"

Присоединяйтесь к числу счастливчиков! Покупайте нужные вам товары в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" - и уже в начале следующей недели игровые коды, начисленные за покупки с 19 по 25 марта, примут участие в розыгрыше призов 61-го тура.

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 27 марта!

На кону во вторник, 27 марта, квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов.

На кону в предстоящий вторник квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!