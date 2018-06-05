Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на ЦТ по русскому языку и математике

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего абитуриентов в Беларуси зарегистрировалось на ЦТ по русскому языку и математике, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Всего для прохождения централизованного тестирования в этом году зарегистрировался 82 471 абитуриент (в прошлом году - 92 274). "Больше всего желающих сдавать русский язык и математику - 66 907 и 45 209 абитуриентов соответственно. На третьем месте английский язык - 27 554 человек", - уточнил Юрий Миксюк.

На ЦТ по биологии зарегистрировались примерно 27 тыс. абитуриентов, на физику - 25 553, на белорусский язык - 24 908, на историю Беларуси - 22 248 человек.

Юрий Миксюк отметил, что порядок проведения централизованного тестирования в этом году остается прежним. Абитуриентам надо вовремя прийти - за 30 минут до начала тестирования. При себе необходимо иметь пропуск на ЦТ, который выдается при регистрации, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство, удостоверение беженца), гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами. На ЦТ по физике и химии можно взять с собой калькулятор.

Централизованное тестирование стартует в Беларуси 12 июня с ЦТ по белорусскому языку.-0-