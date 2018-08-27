Больше всего иностранцев по 30-дневному безвизу приехали из Германии

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего гостей с момента введения 30-дневного срока безвизового пребывания иностранцев в Беларуси приехали из Германии, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

Безвизовым режимом въезда в Беларусь через Национальный аэропорт Минск с 27 июля по 26 августа воспользовались 1658 граждан Германии. Это примерно на 500 человек, или на 35,4%, больше, чем за такой же период прошлого года. На втором месте по посещениям - США. Из этой страны с начала действия 30-дневного безвиза приехали 969 человек, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,2%. На третьей позиции гости из Италии - 946 человек (на 52,6% больше).

Число гостей из Великобритании выросло на 49,7%, из Франции - на 53,4%, более чем в два раза - на 120,8% - из Нидерландов. Увеличилось число приезжающих иностранцев и из других стран. Всего за месяц действия 30-дневного безвизового режима Беларусь посетили почти 12 тыс. иностранных граждан. Отмечается рост количества безвизовых гостей на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с действовавшим месяцем ранее пятидневным безвизовым режимом поток увеличился на 23%, а динамика прироста имеет тенденцию к увеличению.

Как сообщалось, срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда и выезда через Национальный аэропорт Минск. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 июля. Приехать в Беларусь без визы на 30 дней (включая дни прилета и вылета) могут граждане 74 государств. Условие - прибытие и вылет через Национальный аэропорт Минск (не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России). При себе нужно иметь паспорт или заменяющий его документ для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам либо, если пребывание составит полные 30 дней, 50 базовым величинам), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.-0-