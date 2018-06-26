Большинство белорусов поддерживает проведение парадов войск в Минске - Макаров

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство белорусов поддерживает проведение парадов войск в Минске. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Подавляющее большинство граждан нашей страны однозначно поддерживают традицию проведения парадов в Минске. Например, в прошлом году военный парад пришли смотреть 250 тыс. граждан нашей страны и гостей столицы. По объективным причинам всех желающих не могли уместить трибуны. В этом году даже в ходе ночных тренировок трибуны были переполнены молодежью, которая овациями встречала участников парада", - сказал Владимир Макаров.
Он отметил, что военный парад в этом году традиционно пройдет на пересечении проспектов Машерова и Победителей. "Парады в День Независимости Беларуси демонстрируют прежде всего то, что у нас есть что защищать: мир, стабильность, главные ценности белорусского народа, основные стратегические национальные интересы, которыми являются суверенитет, независимость, территориальная целостность, незыблемость конституционного строя. Одновременно с этим парады показывают, что у нас есть чем защищать все это", - подчеркнул пресс-секретарь.-0-
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