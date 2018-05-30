30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство первокурсников минских вузов придерживается здорового образа жизни. Такие данные привела сегодня руководитель Городского центра здоровья Снежана Кавриго на пресс-конференции в Мингорисполкоме, посвященной Всемирному дню без табака, передает корреспондент БЕЛТА.

В опросах приняли участие студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного педагогического университета, Минского государственного лингвистического университета. Более 75% респондентов признались, что не курят. "Профилактическая работа направлена на закрепление среди молодежи ценностей, связанных с бережным отношением к своему здоровью", - отметила Снежана Кавриго.

Она напомнила, что в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 31 мая пройдет информационно-образовательная акция, приуроченная к Всемирному дню без табака. Жителям столицы, студентам предложат пройтись "тропой здоровья". В университете развернутся информационные пункты, где специалисты проконсультируют по вопросам здорового образа жизни, профилактики онкологических заболеваний, отказа от вредных привычек и оказания психологической помощи людям, страдающим от никотиновой зависимости.

Кроме того, участники акции смогут измерить артериальное давление, показатели внешнего дыхания, сделать ЭКГ, им предложат заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и оценить риск развития болезней системы кровообращения, вручат тематические памятки, буклеты, листовки. Будет работать фотозона. С 11.30 до 11.50 состоится викторина "За жизнь без табачного дыма", активным участникам и победителям которой достанутся призы.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, 2-й городской противотуберкулезный диспансер, 34-я центральная районная поликлиника Советского района Минска, 33-я студенческая поликлиника. Ее цель - повышение уровня информационной грамотности населения по вопросам профилактики болезней, связанных с табакокурением, формирование навыков отказа от вредной привычки и оказание помощи людям, страдающим от никотиновой зависимости.

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака, провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. Его тема в 2018 году "Табак и болезни сердца". По данным ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний умирает больше людей, чем от любой другой причины, а употребление табака и воздействие вторичного табачного дыма приводит примерно к 12% всех случаев смерти от болезней сердца. Употребление табака является второй после высокого кровяного давления причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Глобальная табачная эпидемия ежегодно уносит жизни более 7 млн человек, из которых около 900 тыс. не являются курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма. Около 80% из более 1 млрд курильщиков в мире живут в странах с низким и средним уровнем дохода, на которые приходится самое тяжелое бремя связанной с табаком заболеваемости и смертности.

Минский городской центр здоровья проводит различные мероприятия, направленные на воспитание негативного отношения к курению. В их числе проекты "Мы не курим - присоединяйся!" для учащихся 6-х классов, "Ваш выбор!" для подростков, "Мой стиль жизни сегодня - мое здоровье и успех завтра" для учащихся высших, средних специальных и профессионально-технических учреждений образования, "Ваш стиль жизни - Ваше здоровье!" для работников ОАО "МАЗ".

В 2016-2017 учебном году к проектам подключились 46 школ (более 7 тыс. учеников), 44 средних специальных и профессионально-технических учреждения образования (более 33 тыс. учащихся), 31 учреждение высшего образования (более 46 тыс. студентов).-0-