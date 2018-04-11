Большинство предложений в финале "100 идей для Беларуси" связано с IT-сферой - Беляков

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство предложений в финале "100 идей для Беларуси" связано с IT-сферой, сообщил журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ Андрей Беляков перед стартом финала республиканского молодежного конкурса в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня нужны идеи, которые будут служить развитию нашей страны. Очень приятно, что молодежь генерирует такие идеи. Если говорить об особенностях этого сезона, то большинство идей связано с информационными технологиями, с IT-сферой. - сказал Андрей Беляков. - Беларусь развивает цифровое государство, цифровую экономику, и молодежь в этом тренде, она готова привносить свои идеи. Очень важно, что молодые люди хотят сделать так, чтобы страна стремительно развивалась".

По словам первого секретаря ЦК, в последние годы организаторы "100 идей для Беларуси" ориентируют авторов на коммерциализацию их проектов в последующем. И таких примеров уже десятки, в частности в сфере медицины, безопасности жизнедеятельности. В нынешнем сезоне республиканского конкурса также представлены проекты, которые представляют интерес для бизнесменов, инвесторов.

В финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в этом году представлены разработки в 16 номинациях: 51 проект презентуют школьники и учащиеся ссузов и профессионально-технических колледжей и лицеев, 25 - студенты и 43 - работающая молодежь и молодые ученые. Все они победители областных (Минского городского) этапов конкурса. Среди особенностей нынешнего конкурса новые номинации "Инклюзивное пространство", "Информационно-коммуникативные технологии для людей с инвалидностью" и участие в проекте людей с ограниченными возможностями на общих основаниях.

В этом году финальные мероприятия конкурса будут проходить два дня.

Идейным вдохновителем проекта "100 идей для Беларуси" с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-