Ботанический сад 20-30 апреля встречает экзотическую весну

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ботанический сад в преддверии летнего сезона приглашает минчан и иногородних гостей на выставку "Экзотическая весна", сообщили БЕЛТА в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

В экспозиции будут представлены суккулентные растения и цветы семейства бромелиевые, которые произрастают в засушливых местах земного шара. Посетители смогут увидеть различные виды алоэ, необычные гастерии и хавортии, "каменные розы" эхеверии, так называемые "живые камни" литопсы, умеющие маскироваться под окружающий ландшафт, разнообразие агав и кактусов.

Особый интерес традиционно вызывают растения, растущие на деревьях во влажных тропических лесах, имеющие яркую окраску как листьев, так и соцветий (эхмеи, бильбергии, врезии, гузмании, неорегелии). Из наземных бромелиевых наиболее впечатляюще выглядят криптантусы, ананас и др.

Выставка откроется 20 апреля и продлится по 30 апреля.

Центральный ботанический сад - хранитель генофонда растений и ведущий научный центр страны в области интродукции и акклиматизации растений, охраны окружающей среды. Он является одним из крупнейших ботанических садов Европы как по площади, так и по составу коллекционных фондов: коллекции и экспозиции насчитывают более 9 тыс. наименований растений различных климатических зон мира, в том числе 2,3 тыс. - закрытого грунта.-0-