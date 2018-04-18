Ботанический сад 20-30 апреля встречает экзотическую весну

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ботанический сад в преддверии летнего сезона приглашает минчан и иногородних гостей на выставку "Экзотическая весна", сообщили БЕЛТА в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.
В экспозиции будут представлены суккулентные растения и цветы семейства бромелиевые, которые произрастают в засушливых местах земного шара. Посетители смогут увидеть различные виды алоэ, необычные гастерии и хавортии, "каменные розы" эхеверии, так называемые "живые камни" литопсы, умеющие маскироваться под окружающий ландшафт, разнообразие агав и кактусов.
Особый интерес традиционно вызывают растения, растущие на деревьях во влажных тропических лесах, имеющие яркую окраску как листьев, так и соцветий (эхмеи, бильбергии, врезии, гузмании, неорегелии). Из наземных бромелиевых наиболее впечатляюще выглядят криптантусы, ананас и др.
Выставка откроется 20 апреля и продлится по 30 апреля.
Центральный ботанический сад - хранитель генофонда растений и ведущий научный центр страны в области интродукции и акклиматизации растений, охраны окружающей среды. Он является одним из крупнейших ботанических садов Европы как по площади, так и по составу коллекционных фондов: коллекции и экспозиции насчитывают более 9 тыс. наименований растений различных климатических зон мира, в том числе 2,3 тыс. - закрытого грунта.-0-
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