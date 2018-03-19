БПС-Сбербанк запускает программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely Atlas

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БПС-Сбербанк 20 марта запустит программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely Atlas. Такая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Уже завтра автолюбители смогут приобрести Geely Atlas по программе льготного кредитования с минимальным первоначальным взносом и минимальной процентной ставкой", - сообщили в эфире.

По словам заместителя председателя правления ОАО "БПС-Сбербанк" Олега Бородко, кредит до трех лет клиенты могут получить всего под ставку 1,9% годовых. "Это уникальная программа. В целом срок кредита - до 7 лет. Ставка после льготного периода (после 3 лет) - ставка рефинансирования плюс 2,5 процентного пункта. И что самое важное - наш клиент после льготного периода в 3 года может досрочно погасить кредит без пересчета процента", - сказал он.

В зависимости от комплектации стоимость кроссовера составляет от Br34,5 тыс. до Br48 тыс. Заявку на предоставление кредита банкиры обещают рассмотреть в течение дня, при этом нужна справка о доходах за последние полгода. Если за новый Atlas клиент заплатит сразу половину стоимости, то можно обойтись без похода в бухгалтерию на работе. Банк готов поддержать клиента на 90% стоимости автомобиля.

Открытие нового китайского-белорусского автогиганта и выход Geely Atlas на дороги глава государства курировал лично, добавили в эфире.-0-