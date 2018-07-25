Братья Запашные получили статус звездных послов II Европейских игр

25 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Народные артисты России, известные цирковые дрессировщики братья Аскольд и Эдгард Запашные стали звездными послами II Европейских игр в Беларуси. Церемония вручения соответствующих сертификатов состоялась сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это большая честь, статус такого уровня ко многому обязывает, - сказал на церемонии Аскольд Запашный. - Сделаем все возможное, чтобы выполнить возложенные на нас задачи".

Артист выразил уверенность, что Беларусь проведет Европейские игры на самом высоком уровне. "Мы безумно любим Беларусь, часто приезжаем в Беларусь, у нас там очень много друзей", - отметил он.

В ближайшее время будет составлен график мероприятий, связанных с информационной поддержкой предстоящих игр. "Искренне надеюсь, что будем бывать в Беларуси еще чаще", - сказал Аскольд Запашный.

Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр" Анатолий Котов пояснил журналистам, что у звездных послов ответственная миссия - рассказать о предстоящих в Беларуси играх жителям всей Европы. Круг звездных послов не будет очень широким, но в него войдут те, кто известен во всех европейских странах. В частности, накануне первым звездным послом II Европейских игр стала четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Анатолий Котов сообщил, что в ближайшее время станут известны имена и других медийных персон, которые получат этот статус. Вполне вероятно, что следующим звездным послом игр станет всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. В них примут участие свыше 4 тыс. атлетов из 50 стран, которые разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.-0-

Фото пресс-службы посольства Беларуси в Российской Федерации - БЕЛТА