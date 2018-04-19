19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусский Брест в 2019 году будет объявлен культурной столицей СНГ. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолий Иксанов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году Брест будет объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств, - сказал Анатолий Иксанов, представляя на пресс-конференции межгосударственный проект "Великая Победа, добытая единством". - Естественно, будет достаточно проектов, которые посвящены и первым дням войны. Конечно, мы эти проекты будем поддерживать".

Межгосударственный проект "Великая Победа, добытая единством" пройдет в странах СНГ в 2018-2020 годах.-0-