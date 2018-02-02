2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня признана лучшей по результатам работы в 2017 году. Об БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете по итогам заседания коллегии ведомства.

Открывая заседание, председатель ГТК Юрий Сенько отметил, что в минувшем году, как и прежде, основные усилия таможенников были сосредоточены на вопросах обеспечения экономической безопасности страны, эффективном развитии транзитного потенциала, создании комфортных условий для участников внешнеэкономической деятельности. Также упор был сделан на совершенствование законодательной и технологической составляющих таможенного дела.

На мероприятии обсуждены вопросы, связанные с работой в условиях нового законодательства Евразийского экономического союза, совершенствования и перспектив развития автоматизированной системы управления рисками. Особое внимание уделено совершенствованию работы с кадрами.

По результатам работы в минувшем году лучшей таможней признана Брестская, второе место у Гродненской таможни, третье - у Минской региональной. Им вручены переходящие вымпелы и свидетельства.

За высокое профессиональное мастерство сотрудники таможенных органов удостоены государственных наград.

"В нынешнем году приоритетным направлением в деятельности таможенных органов станет постоянное повышение качества и результативности таможенного администрирования, работа белорусской таможни и в дальнейшем будет направлена на упрощение таможенных процедур, ускорение товаропотока и, безусловно, обеспечение экономической безопасности", - сказал Юрий Сенько.-0-