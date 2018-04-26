Брифинг о порядке оплаты услуг ЖКУ в полном объеме не занятыми в экономике гражданами пройдет в БЕЛТА 27 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг о порядке оплаты услуг ЖКУ в полном объеме не занятыми в экономике трудоспособными гражданами состоится в пресс-центре БЕЛТА 27 апреля в 9.30.

Участие в брифинге примут представители Министерства труда и социальной защиты и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Постановлением Совета Министров Беларуси от 24 апреля 2018 года №314 определены услуги, предоставляемые трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, а также условия их предоставления. Порядок оплаты этих услуг определен постановлением Совета Министров от 24 апреля 2018 года №315.

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