Брифинг о порядке оплаты услуг ЖКУ в полном объеме не занятыми в экономике гражданами пройдет в БЕЛТА 27 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брифинг о порядке оплаты услуг ЖКУ в полном объеме не занятыми в экономике трудоспособными гражданами состоится в пресс-центре БЕЛТА 27 апреля в 9.30.
Участие в брифинге примут представители Министерства труда и социальной защиты и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.
Постановлением Совета Министров Беларуси от 24 апреля 2018 года №314 определены услуги, предоставляемые трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, а также условия их предоставления. Порядок оплаты этих услуг определен постановлением Совета Министров от 24 апреля 2018 года №315.
Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4446 BYN
|2.441 BYN
|2.446 BYN
|USD
|2.0075 BYN
|2.006 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2011 BYN
|3.19 BYN
|3.215 BYN