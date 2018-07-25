Брифинг об увеличении срока безвизового пребывания в Беларуси пройдет в БЕЛТА сегодня в 15.00

25 июля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Брифинг об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА сегодня в 15.00.

В брифинге примут участие представители Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства спорта и туризма, Государственного пограничного комитета и Министерства здравоохранения Беларуси.

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через госграницу в Национальном аэропорту Минск. Соответствующий указ подписан 24 июля.

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