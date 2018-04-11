11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бригада с призванными из запаса военнообязанными завершает марш в район сосредоточения. Об этом сегодня на встрече с парламентариями в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде сообщил министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые с момента создания механизированной бригады она была отмобилизована, приведена в готовность. Сейчас завершает марш в район сосредоточения. Завтра будет проведен смотр готовности бригады к выполнению задач. В последующем все призывники из запаса направятся домой", - рассказал министр.

Впереди детальный разбор проверки, но, по словам Андрея Равкова, предварительные итоги показывают, что войска способны привести себя в полную боевую готовность к выполнению задач и выполнить их. "Мы привели структуру, численность компонента, который призывается из запаса, в принципе, к тем параметрам, которые нам гарантированно позволяют выполнить задачи по отмобилизованию. И те люди, которые сейчас пришли, на высоком уровне выполняют свои задачи", - отметил Андрей Равков.

Он подчеркнул, что в войсках постоянно осуществляются проверки боеготовности. "Мы ежегодно проводим проверки, которые захватывают все вопросы - начиная от призыва военнообязанных и заканчивая обеспеченностью вооружением, боеприпасами, техникой и другими необходимыми вещами", - сказал министр.

Сегодня в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил проходит выездное заседание "Депутатского клуба" с участием членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей от города Минска, депутатов Минского городского Совета, руководства Министерства обороны. Для гостей была проведена экскурсия, они ознакомились с вооружением, бытом солдат.-0-

Фото Максима Гучека