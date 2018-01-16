Британские дипломаты воссоздали в Минске зимнюю версию знаменитой фотографии The Beatles

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники посольства Великобритании в Беларуси воссоздали в Минске зимнюю версию знаменитой фотографии The Beatles. Соответствующую запись они разместили сегодня в официальном аккаунте диппредставительства в Instagram, сообщает БЕЛТА.

Публикация от British Embassy in Minsk (@ukinbelarus) Янв 16, 2018 at 2:06 PST

"В этот день в 1957 году открылся Cavern Club, ставший всемирно известным после того, как в нем почти 200 раз выступили "Битлз". Эта дата вдохновила посольство Великобритании в Минске на создание зимней версии знаменитой фотографии Abbey Road", - говорится в подписи к фотографии.-0-