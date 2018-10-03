БРПО и Российское движение школьников до конца года подпишут соглашение о сотрудничестве

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация и Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" (РДШ) до конца года подпишут соглашение о сотрудничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

По словам Александры Гончаровой, делегация БРПО днями посетила главный офис РДШ и встретилась с исполнительным директором организации Денисом Клебановым. "Встреча состоялась по нашей инициативе. Эта молодая организация, вместе с тем она выделяется своими креативными проектами и инновационными методами работы. Мы поделились своими наработками, презентовали проекты. Договорились до конца года подписать соглашение о сотрудничестве. Сейчас рабочие группы приступают к разработке документа", - рассказала она.

Во время встречи особое внимание уделялось проблематике детского движения, вопросам работы с современными школьниками, учета членов организаций. "Как оказалось, у нас много смежных проектов. Так, российская детско-юношеская организация реализует проект "Классный час" - это встреча со знаменитыми людьми, а у нас есть проект "Встреча на все 100!". Вполне возможно такие встречи сделать международными. Также проговорили варианты проектов в интернет-пространстве. Нас заинтересовала Всероссийская акция "Сила РДШ". Для участия в ней необходимо выбрать любые из 11 упражнений на гимнастической перекладине и выполнить их максимальное количество раз всего за одну минуту в зачет школы. Уникальность этой спортивной акции состоит в том, что в ней могут принять участие школьники с разным уровнем физической подготовки, а потом вся информация заливается на YouTube. Такой проект можно запустить и в Беларуси", - отметила председатель ЦС БРПО.-0-