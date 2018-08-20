БРСМ активизирует работу со студенческим активом

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи активизирует работу со студенческим активом, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"Самая главная задача - это прямая связь с молодежью, ведь мы хотим дойти до каждого члена нашей организации. Поэтому в октябре при Центральном комитете БРСМ в онлайн-режиме заработает общественная студенческая коллегия. В нее войдут молодежные советы, созданные на различных ступенях образования - начиная от школы и заканчивая вузами", - рассказал Олег Дикун. Он добавил, что этот проект станет большой коммуникативной площадкой, которая будет аккумулировать любую актуальную и полезную для актива союза молодежи информацию. На ней помимо общения ребята смогут обмениваться своими идеями, наработками, планами будущих совместных проектов.

Сегодня в Республиканском доме молодежи прошел открытый диалог лидеров первичных организаций БРСМ учреждений высшего образования. Подобные дискуссии будут проходить раз в три месяца в каждом из регионов. "Сегодня мы обсудили вопросы развития организации, проблемы, которые есть на местах, особенно в студенческих коллективах. Нас интересует, чем живет самая активная часть молодежи, какие у нее есть идеи. Нам также важно не потерять наших активистов, которые вольются в сентябре в студенческие коллективы после окончания школы, выявить среди них лидеров, растить. Многие наши ребята - уникальные личности, и задача союза молодежи помочь раскрыться каждому молодому человеку, ведь это наш будущий кадровый резерв", - подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун считает необходимым дать новое дыхание существующим студенческим проектам. В частности, планируется, что в этом году на международный уровень выйдет республиканский проект "Студент года", изменится и формат международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна".-0-