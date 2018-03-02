БРСМ формирует у современной молодежи лидерские качества - Карпенко

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ формирует и развивает коммуникативные и лидерские качества современных молодых людей. Об этом сегодня заявил министр образования Игорь Карпенко на торжественной церемонии открытия портретной галереи лидеров молодежного движения Беларуси в Республиканском доме молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый секретарь ЦК ОО "БРСМ", член Совета Республики Андрей Беляков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова, председатель совета ветеранов комсомола, пионерского и молодежного движения при ЦК ОО "БРСМ", первый секретарь Центрального комитета Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Беларуси Алексей Кривденко, министр образования Игорь Карпенко.

"Молодежное общественное объединение, волонтерское движение, студенческие отряды, творческие коллективы как раз формируют и развивают коммуникативные и лидерские качества молодых людей. Наверное, если бы не было БРСМ, его непременно надо было бы создать. Потому что это важная социальная площадка, где молодые люди могут попробовать себя в разных социальных ролях и приобрести очень ценный опыт", - отметил Игорь Карпенко.

Говоря о лидерах молодежного движения Беларуси, чья портретная галерея открылась сегодня в Минске, министр подчеркнул роль каждого из них в развитии страны. "Это не просто люди, которые создавали организацию, - они реализовывали важные задачи государственного масштаба", - сказал министр.

Галерея лидеров молодежного движения

В галерее представлены 24 графических черно-белых портрета с изображением первых секретарей ЦК ЛКСМ Беларуси. Игорь Карпенко обратил внимание, что некоторые из них занимали в свое время высшие руководящие должности в БССР, например, Кирилл Мазуров, Петр Машеров. Это была молодежная организация, которая формировала важных политических деятелей.

Современный БРСМ продолжает эту традицию. "Мы знаем, что многие члены организации являются депутатами районного, городского и областного Совета, парламента. Сегодня молодежь инициирует мероприятия и проекты, развивает традиции, которые были заложены комсомолом - студотрядовское и волонтерское движение. Это служит единым связующим звеном между поколениями предыдущим и настоящим. Если эта нить поколений сохранена, значит, есть и будущее", - резюмировал Игорь Карпенко.

Портретная галерея - проект музея истории комсомольского и молодежного движения Беларуси, посвященный 100-летию молодежного движения. Портреты выполнены студентами художественного факультета Белорусской государственной академии искусств. Они размещены в хронологическом порядке.-0-

Фото Оксаны Манчук