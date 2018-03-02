БРСМ формирует у современной молодежи лидерские качества - Карпенко

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ формирует и развивает коммуникативные и лидерские качества современных молодых людей. Об этом сегодня заявил министр образования Игорь Карпенко на торжественной церемонии открытия портретной галереи лидеров молодежного движения Беларуси в Республиканском доме молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
"Молодежное общественное объединение, волонтерское движение, студенческие отряды, творческие коллективы как раз формируют и развивают коммуникативные и лидерские качества молодых людей. Наверное, если бы не было БРСМ, его непременно надо было бы создать. Потому что это важная социальная площадка, где молодые люди могут попробовать себя в разных социальных ролях и приобрести очень ценный опыт", - отметил Игорь Карпенко.
Говоря о лидерах молодежного движения Беларуси, чья портретная галерея открылась сегодня в Минске, министр подчеркнул роль каждого из них в развитии страны. "Это не просто люди, которые создавали организацию, - они реализовывали важные задачи государственного масштаба", - сказал министр.
В галерее представлены 24 графических черно-белых портрета с изображением первых секретарей ЦК ЛКСМ Беларуси. Игорь Карпенко обратил внимание, что некоторые из них занимали в свое время высшие руководящие должности в БССР, например, Кирилл Мазуров, Петр Машеров. Это была молодежная организация, которая формировала важных политических деятелей.
Современный БРСМ продолжает эту традицию. "Мы знаем, что многие члены организации являются депутатами районного, городского и областного Совета, парламента. Сегодня молодежь инициирует мероприятия и проекты, развивает традиции, которые были заложены комсомолом - студотрядовское и волонтерское движение. Это служит единым связующим звеном между поколениями предыдущим и настоящим. Если эта нить поколений сохранена, значит, есть и будущее", - резюмировал Игорь Карпенко.
Портретная галерея - проект музея истории комсомольского и молодежного движения Беларуси, посвященный 100-летию молодежного движения. Портреты выполнены студентами художественного факультета Белорусской государственной академии искусств. Они размещены в хронологическом порядке.-0-
Фото Оксаны Манчук
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