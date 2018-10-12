БРСМ и европейская молодежь обсуждают новый формат взаимодействия

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и европейская молодежь обсуждают новый формат взаимодействия, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

"Делегация БРСМ с 11 по 14 октября принимает участие в ежегодном форуме представителей молодежного крыла Коммунистической партии Чехии и Моравии. Это ознакомительный визит для определения перспектив взаимодействия. Наша цель - рассказать европейской молодежи о деятельности БРСМ как правопреемника комсомола Беларуси, что особенно символично накануне 100-летия ВЛКСМ. Нас интересует установление партнерских отношений и в перспективе разработка и реализация совместных проектов. На государственном уровне между нашими странами налажено экономическое взаимодействие, теперь стоит задача придать импульс молодежному сотрудничеству", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, сегодня в Праге состоялась встреча представителей БРСМ с руководителем международного отдела КПЧМ Ярославом Романом. В планах - переговоры с депутатом Европейского парламента Катериной Конечной. "К слову, мы единственная молодежная организация на постсоветском пространстве, которая получила приглашение чешской стороны принять участие в форуме", - отметила секретарь ЦК БРСМ.-0-