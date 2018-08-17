БРСМ и Российский союз молодежи планируют развивать региональное сотрудничество

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи планируют развивать региональное сотрудничество, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "БРСМ" Олег Дикун.

По его словам, примером для других регионов должно стать сотрудничество Витебской и Смоленской областей, которые успешно реализуют гражданско-патриотические и образовательные проекты. "Сегодня активисты Витебской областной организации БРСМ направились в Смоленскую область для участия в первой российско-белорусской образовательной сессии молодых педагогов. Проект объединил более 60 представителей двух стран для обмена опытом и формирования совместной дорожной карты в области развития профессиональных компетенций учителей. В рамках сессии планируется проведение диалоговых площадок и мастер-классов от ведущих экспертов Беларуси и России. Также будет обсуждена программа уже более масштабного международного слета молодых педагогов, который планируется провести в октябре в Витебске", - рассказал Олег Дикун.

Он добавил, что на днях в Республиканском доме молодежи в Минске прошла встреча представителей БРСМ и заместителя председателя Российского союза молодежи Татьяны Селиверстовой. "РСМ - наш главный партнер, с которым успешно реализуем проекты в области трудоустройства молодежи двух стран. Знаковым проектом стал Международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева Весна", отборочные этапы которого проходят на территории двух стран. Сейчас мы прорабатываем возможность проведения конкурса "Студент года" на союзном пространстве", - подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ.

Площадкой для обсуждения совместных региональных проектов станет XIII фестиваль "Молодежь за Союзное государство", который пройдет в сентябре в Ростове-на-Дону. "Фестиваль соберет представителей региональных молодежных организаций Беларуси и России. Они презентуют свои наработки и обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества во время двусторонних встреч и круглого стола. Итогом станет подписание межрегиональных меморандумов о сотрудничестве. Белорусской делегации будет презентована работа российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора. Составляющей фестиваля станут тренинги для повышения компетенции лидерских качеств молодежи Беларуси и России. Здесь же будут представлены проекты, пропагандирующие здоровый образ жизни, планируется проведение футбольного матча между сборными командами союзов молодежи двух стран", - отметил Олег Дикун.

XIII фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" - масштабный творческий форум, который проходит с 2005 года по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В этом году Ростов-на-Дону ожидает участников фестиваля 12-17 сентября. Традиционно ими станут молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители общественных организаций из различных регионов Беларуси и России. Общее число участников - около 300 человек. Центральным событием фестиваля по традиции станет конкурс исполнителей молодежной песни. Беларусь на конкурсе представят девять вокалистов - победители отборочного тура музыкального проекта.-0-