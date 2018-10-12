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БРСМ и Российский союз сельской молодежи подписали соглашение о сотрудничестве

Общество 12.10.2018 | 16:50
Фото БРСМ
Фото БРСМ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Юлия Зинкевич.

"Молодежная делегация Беларуси принимает участие в X Всероссийском форуме сельской молодежи "Свое дело в селе - смело!", который проходит в Москве. На полях форума уже подписано соглашение о сотрудничестве между БРСМ и Российским союзом сельской молодежи. Взаимодействие организаций двух стран будет направлено на реализацию молодежной политики в сельской местности. Кроме того, мы презентовали республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села", который в перспективе приобретет международный статус. Как ожидается, в следующем году в нашем конкурсе примет участие российская семья. В России очень много проектов по популяризации фермерства среди молодежи. В частности, нас заинтересовал их проект "Начинающий фермер", позволяющий обучать навыкам фермерства студентов средних специальных и высших учебных заведений", - рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, форум сельской молодежи традиционно проводится во время ежегодной российской агропромышленной выставки "Золотая осень". В этом году на мероприятие приехали около 500 молодых фермеров, лидеров общественного мнения на сельских территориях, студентов аграрных вузов более чем из 50 регионов России, а также представителей стран ближнего и дальнего зарубежья. "Особое внимание на форуме уделено образовательным мероприятиям, мастер-классам и тренингам по развитию управленческих навыков, командообразования и мотивации. Участники смогут обменяться опытом и получить новые компетенции и знания в сфере организации собственного бизнеса на селе и создания команды", - отметила секретарь ЦК БРСМ.-0-

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Теги
БРСМ, молодежь, Россия, сотрудничество, форумы
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