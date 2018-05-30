БРСМ инициирует создание многопрофильных молодежных центров занятости

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи инициирует создание под эгидой объединения многопрофильных молодежных центров занятости. Об этом заявил первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Андрей Беляков на 43-м съезде БРСМ, который проходит сегодня в концертном зале "Минск", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Белякова, такие центры позволят оказывать поддержку молодежи в трудоустройстве не только в составе студенческих отрядов, но и индивидуально. Это дополнительные возможности для целенаправленной подготовки и обучения молодых людей рабочим специальностям. Такие центры смогут выполнять функции бизнес-инкубаторов.

Андрей Беляков

Правовой механизм функционирования многопрофильных молодежных центров занятости можно закрепить законодательно: внести изменения в указ №181 об организации деятельности студенческих отрядов на территории Беларуси.

Союз молодежи выступил еще с одной инициативой. На законодательном уровне предлагается поднять планку молодежного возраста до 35 лет. Сейчас верхний предел возраста молодого человека в стране составляет 31 год.

Накануне съезда молодежь Могилевщины выступила с инициативой благоустройства родников по всей стране. Символический старт акции состоялся перед началом сегодняшнего форума. У всех участников съезда была возможность попробовать родниковую воду с Трофимовой криницы.

Делегат съезда индивидуальный предприниматель, председатель правления ОО "Совет отцов города Гомеля" Сергей Бычков рассказал о реализации проекта по здоровому образу жизни "ПапаЗал", автором которого он является. Суть проекта в том, что папы и дети 1-5 лет совместно проводят время в спортивных залах школ. Такая инициатива реализуется в нескольких городах Беларуси - Гомеле, Минске, Калинковичах, Петрикове, Бресте, Могилеве. Ее поддержали и за пределами страны - в России и Украине. Сергей Бычков предложил реализовывать проект по всей Беларуси. Таким образом, по его словам, можно решить многие вопросы, которые возникают перед молодыми семьями в период дошкольного воспитания детей.

Старший инспектор сектора международного сотрудничества Университета гражданской защиты МЧС Александр Лукьянов отметил, что республиканский молодежный конкурс "100 идей для Беларуси" приносит реальные плоды. Например, проект пожарный ствол "Викинг" успешно внедрен в гарнизонах МЧС: реализовано более 6 тыс. единиц пожарных стволов на общую сумму более Br2 млн. Эта импортозамещающая продукция, которая реализуется не только в Беларуси, но и за рубежом, по сравнению с аналогами дешевле в 2-3 раза.

Участниками съезда стали делегаты из всех регионов страны, которые представляют учащуюся, студенческую, работающую, сельскую, служащую молодежь и молодежь, проходящую службу в силовых структурах. В работе форума принимают участие члены правительства, парламентарии, руководители республиканских и местных органов госуправления, руководители и представители общественных организаций, средств массовой информации.-0-