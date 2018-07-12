БРСМ открывает онлайн-регистрацию на молодежный арт-парад на "Славянском базаре в Витебске"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сообществе "ВКонтакте" "Молодежь Беларуси" 12 июля открывается онлайн-регистрация для желающих принять участие в арт-параде субкультур "БелаРусь в Сердце Моем!", сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

Как отметил Дмитрий Воронюк, любой, кто относит себя к той или иной субкультуре, может принять участие в проекте. "Мы приглашаем оставлять заявки. Потом со всеми желающими свяжутся наши активисты. Сформируем отдельную команду, которая сможет пройти по центральным улицам Витебска и показать себя", - сказал он.

Молодежный арт-парад - неотъемлемая часть Дня молодежи и пройдет в четвертый раз. Впервые он организован в новом формате и объединит в ярком уличном шоу более 700 самых ярких представителей молодежных субкультур и участников лучших танцевальных коллективов страны по разным направлениям. "Парад стартует 14 июля в 12.30 и пройдет от ул. Шубина, через ул. Ленина до площади Победы. Мы хотим показать, что все субкультуры - это единая семья, что мы все дышим в едином порыве и любим Беларусь", - добавил первый секретарь ЦК ОО "БРСМ".

Традиционно арт-парад откроют барабанщицы, затем витебчан и гостей фестивального города поприветствуют любители модных автосредств нового поколения с флагами областей и города Минска в руках. Ритмичные танцевальные номера покажут лучшие молодежные танцевальные коллективы Беларуси. В их исполнении можно будет увидеть элементы народного, уличного и восточного танца, зажигательной спортивной латины.

Зрелищным обещает стать объединенный микс представителей разных спортивных направлений: паркурщиков, роллеров, скейтбордистов, чирлидеров. По фестивальному Витебску также пройдут аниматоры, ходулисты, актеры уличных театров и мимы. Особенностью нынешнего арт-парада станет массовый импровизированный творческий баттл "Зажигает молодежь".

День молодежи "Мой родны кут, як ты мне мілы" пройдет 14 июля во время ХХVII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".-0-

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Фестиваль молодежных субкультур пройдет на "Славянском базаре в Витебске" 14 июля Во время Дня молодежи пройдет также фестиваль дворовых игр "Альтернатива", где каждый сможет вспомнить любимые в детстве "классики", принять участие в состязаниях по бадминтону, городкам, лото и домино.