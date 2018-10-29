БРСМ перенял у комсомола стремление построить мир дружбы и взаимопонимания - Кочанова

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ перенял у комсомола благородное стремление построить мир дружбы и взаимопонимания, заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова на торжественном собрании во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Создавая современный молодежный союз, взяли за основу благородное стремление комсомольцев построить мир без войн и агрессии, мир дружбы и взаимопонимания. И сегодня нам есть чем гордиться. Мы живем в современной независимой стране, у нас есть свои хорошие, добрые традиции", - сказала Наталья Кочанова.

Все, чего достигла за годы независимости страна, не было бы возможно без памяти прошлого, без истории, которая научила ценить мир, верить в добро и жить ради других людей, подчеркнула глава Администрации Президента.

Она также зачитала приветственный адрес от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем говорится, что комсомольское молодежное движение, объединившее миллионы юношей и девушек, стало символом эпохи. "Оно вдохновляло на трудовые свершения и борьбу за свои идеалы. Поднимало боевой дух в сражениях с врагом в годы Великой Отечественной войны. Придавало смелости и отваги в минуты принятия последнего решения - отдать жизнь за Родину. Помогало восстанавливать города и села после военной разрухи и пробуждало желание жить, творить, создавать лучшее будущее для новых поколений", - говорится в приветствии.

"История ВЛКСМ - это история нашего народа. Народа честного, целеустремленного и трудолюбивого. Это наша история. Мы сохранили ее и будем продолжать своими достойными свершениями на благо Беларуси. Беречь мир на своей земле, независимость родной страны и наше единство", - отмечается в приветствии белорусского лидера.

В общении с прессой Наталья Кочанова поделилась личными воспоминаниями. "Я в свое время тоже была комсомолкой и очень гордилась этим. У меня остались самые яркие воспоминания о том периоде жизни", - сказала она. Молодые люди стремились быть значимыми для своей страны, сделать для нее что-то хорошее. Сегодня, когда глава государства Александр Лукашенко, выступая перед активом БРСМ, говорил, что все тогда стремились быть членами ВЛКСМ, - это истинная правда, добавила глава Администрации. Сейчас в стране есть БРСМ, который объединил и сплотил молодежь с единой целью - делать значимые дела для своего народа, страны.

Торжественное собрание и праздничный концерт "Комсомолу - 100: Эстафета поколений" проходит во Дворце Республики. В мероприятии принимают участие руководители государственных органов, ветераны комсомола, активисты БРСМ, представители молодежных организаций зарубежных стран, другие почетные гости. Программа театрализованного концерта, построенная по принципу смотра эстафеты поколений: от первых комсомольцев до их наследников - активистов БРСМ, условно делится на два больших блока: история и современность.-0-