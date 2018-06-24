24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ планирует новый патриотический проект ко Дню Независимости. Об этом в эфире программы "Неделя" на СТВ сообщил первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Воронюк уверен, что у молодежи должно быть мощное движение памяти, чтобы противостоять тем, кто пытается переписать историю. "Скоро День Независимости, и мы хотим, чтобы стартовал наш новый патриотический проект, который будет направлен на восстановление памяти. Мы считаем очень важным восстановить братские могилы, быть там, где собирались партизаны, были сожжены деревни", - сказал Дмитрий Воронюк.

Он отметил, что БРСМ в скором времени предстоят изменения. "Сегодня настало то время, когда нужны свежие идеи, нужен новый подход к самым различным мероприятиям. Мы планируем измениться внешне, но без внутренних изменений внешний лоск ни к чему не приведет. Надо изменить как внутреннее отношение организации к самой себе, так и отношение к ней всей молодежи и старшего поколения", - подчеркнул первый секретарь ЦК ОО "БРСМ".-0-