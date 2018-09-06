6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ планирует создать интерактивную карту истории партизанского движения, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

"Уже в этом году мы будем стартовать с новым проектом, который приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Особое внимание планируем уделить партизанскому движению. Будем отыскивать места стоянок партизан, основных боев, собирать информацию о том, как был организован их быт, какой вклад они внесли в Победу. Итогом всего этого станет интерактивная карта истории партизанского движения", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, в интернете молодые люди находят много разной информации и не всегда достоверной. "Будем изучать неизвестные страницы истории войны, ставить таблички на местах сожженных деревень, где еще нет таких памятных знаков, будем благоустраивать и восстанавливать мемориалы и памятники воинской славы, места массового захоронения гражданского населения. А 9 мая 2019 года планируем на всех таких ключевых объектах выставить Вахту памяти: прямо у дороги, в лесу и т.д., чтобы ребята знали и помнили об этом", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.-0-