БРСМ предлагает обновить формат молодежного лагеря "Бе-La-Русь"

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ инициирует обсуждение необходимости обновления формата проведения международного молодежного лагеря "Бе-La-Русь", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

"В 2019 году принимающей стороной традиционного международного молодежного форума будет Беларусь, поэтому мы бы хотели провести знаковое мероприятие в новом формате", - отметил он. Для этого в текущем году во время работы лагеря планируется провести встречу руководителей ведущих молодежных организаций Беларуси, России и Латвии, на которой будут обсуждаться перспективы развития форума, необходимость обновления его формата, содержательного и смыслового наполнения активностей.

В частности, наряду с патриотической тематикой одним из возможных перспективных путей развития Дмитрий Воронюк видит в насыщении программы форума мероприятиями практической направленности, сделав акцент на содействие профессиональному становлению молодежи, стимулировании предпринимательской инициативы, в том числе в IT-сфере, а также на решение простых житейских проблем, которые во все времена волнуют молодежь. "Таким образом лагерь "Бе-La-Русь" может зазвучать с новой силой, наполниться новыми яркими красками", - надеется Дмитрий Воронюк.

Международный молодежный лагерь "Бе-La-Русь" проходит ежегодно в конце июля на стыке границ Беларуси, Латвии и России в Верхнедвинском районе Витебской области рядом с Курганом Дружбы, насыпанном в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, России и Латвии. Организаторами мероприятия выступают общественные объединения "Белорусский республиканский союз молодежи", "Союз за прогресс молодежи Латвии" и "Российский союз молодежи".-0-