БРСМ приглашает на Minsk birthday party в парк экстремальных видов спорта

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный open air Minsk Birthday Party пройдет сегодня в Минске с 18.00 до 22.00 в парке экстремальных видов спорта по ул. Столетова.

Предусмотрена работа интерактивных и тематических площадок. Минчане и гости столицы увидят показательные выступления и смогут поучаствовать в мастер-классах по скейтбордингу, корфболу, роллерному спорту, брейк-дансу, футбольному фристайлу. Порадуют зрителей также косплееры и джамперы. Любители настольных игр покажут себя в аэрохоккее и футболе.

В импровизированном боди-арт-салоне "Цвет настроения…" талантливые ребята предложат нанести желаемый рисунок красками или хной. Также в программе значится challenge марафон, можно будет окунуться в виртуальный мир, воспользовавшись виртуальными очками. Юные блогеры узнают, как раскрутить свой блог на площадке #BRSMVLOG.

На сцене выступят молодые и талантливые исполнители, лауреаты городских и республиканских вокальных конкурсов: обладатель Гран-при республиканского конкурса молодых исполнителей "Белазовский аккорд", победитель национального конкурса молодых исполнителей "Молодечно", лауреат международного конкурса "Арт-панорама Балтика 2017", финалистка отборочного тура фестиваля "Славянский базар в Витебске" Екатерина Шумская, певица, победитель и лауреат международных конкурсов, модель Вероника Цубикова, участница шоу "X-фактор" Анастасия Сернова, танцевальный коллектив eMotion.

Полуфиналисты Минской премьер-лиги КВН-2018 покажут юморные сценки, а вечером зрителей ожидает диджей-программа с яркими авторскими сетами на популярные молодежные композиции. Хедлайнерами Open Air станут победители зрительского голосования в финале национального отбора на конкурс песни для "Евровидения-2017", лауреаты национальной музыкальной премии "Лира" в номинации "Стиль года" группа "PROвокация". Завершит фестиваль в 21.55 фейерверк.

Организатором мероприятия выступает Минский городской комитет ОО "БРСМ" при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома и администрации Партизанского района.-0-