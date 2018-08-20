БРСМ примет участие в II Форуме молодых лидеров стран ШОС

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи примет участие в II Форуме молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

По словам Александры Гончаровой, приглашение поступило от Российского союза молодежи - это одно из самых крупных молодежных объединений России. "II Форум молодых лидеров стран ШОС пройдет в Хабаровске с 19 по 23 сентября. Ожидается насыщенная программа, будут приглашены интересные спикеры, организуют образовательные площадки. В центре внимания - вопросы развития малого и среднего бизнеса, общественная дипломатия. Сейчас БРСМ формирует молодежную делегацию", - сказала она.

II Форум молодых лидеров стран ШОС объединит более 250 участников и экспертов для демонстрации достижений и перспектив молодежного сотрудничества Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. "Это международная площадка, на которой молодежные организации, молодые ученые и предприниматели могут эффективно развивать взаимодействие. Форум нацелен на укрепление сотрудничества между молодежными организациями, развитие и создание совместных проектов, объединяющих несколько стран, подписание международных соглашений", - отметила Александра Гончарова.

Организаторы II Форума молодых лидеров стран ШОС - Российский союз молодежи совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Хабаровского края при поддержке Молодежного совета ШОС. Первый форум прошел в Омске в сентябре 2016 года. По его итогам были запущены молодежный бизнес-инкубатор и международное молодежное информационное агентство стран ШОС. Решение о том, что Хабаровск будет принимать II Форум молодых лидеров было принято в Сочи на полях III Молодежного форума стран БРИКС и ШОС, в котором приняли участие молодые предприниматели, политики, общественные деятели стран - участниц организации. На молодежном форуме была представлена и Беларусь, которая развивает активное сотрудничество с БРИКС и ШОС. В Шанхайской организации сотрудничества мы имеем статус наблюдателя.-0-