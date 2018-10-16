БРСМ запустит молодежный марафон к 100-летию комсомола

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи запустит молодежный марафон "Комсомолу-100: эстафета поколений", посвященный вековому юбилею Всесоюзного комсомола, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк.

"Старт молодежному марафону "Комсомолу - 100: эстафета поколений" мы дадим 17 октября. В этот день в Республиканском доме молодежи пройдет открытый диалог, на который соберутся представители разных поколений, профессий и увлечений, люди, которым есть что рассказать молодежи о своей комсомольской молодости. 100-летний юбилей молодежного движения - это хороший повод глубже узнать историю, оценить факты и события с позиции сегодняшнего дня, выкристаллизовать те идеи и достижения, которые прошли через десятилетия и доказали свою состоятельность и востребованность в обществе. Мы обсудим различные темы - от истории до сегодняшнего дня, роль и место молодежных организаций в системе современного общества, проблемы молодежи и пути их решения", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Будет организована мобильная экспозиция, отражающая историю становления и укрепления молодежного движения страны. В частности, можно будет увидеть коллекцию комсомольских билетов и значков разных поколений, куртки бойцов студенческих отрядов, вырезки из комсомольских газет и журналов, пластинки с комсомольскими песнями, фотографии, плакаты, подарки и сувениры, врученные ЦК комсомола. "Эти артефакты окунут нас в гущу комсомольских дел и событий. К примеру, Президентская библиотека Беларуси представит "Нарысы па гiсторыi камсамола Беларусi", изданные в 1927 году. Это книга о тех, кто стоял у истоков молодежного движения страны. Безусловно, старт марафона не обойдется без комсомольских песен и стихов, наполненных романтикой молодости, духом дружбы и патриотизма, тематических фотозон и инсталляций", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Одно из важных мест в комсомольской экспозиции займет инсталляция "Стол первого секретаря райкома", на котором разместятся раритетный телефон, печатная машинка, дырокол. Каждый желающий сможет сделать себе фото на память. "Мы дадим клич для сбора комсомольских экспонатов по всей стране. Их можно будет передать с 17 по 25 октября в Республиканский дом молодежи, самые интересные войдут в тематическую экспозицию и будут представлены участникам республиканского собрания и праздничного концерта, посвященных юбилею комсомола", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.

Эстафету молодежного марафона подхватят активисты БРСМ в районах и городах страны. Они проведут диалоги поколений, встретятся с представителями различных эпох, чья молодость неразрывно связана с комсомолом, в результате чего будут записаны истории, собраны награды, фотографии, альбомы, газетные публикации, сувениры, отражающие историю комсомольского движения в каждом регионе. К примеру, в Минске состоится открытие стилизованной тематикой молодежного движения остановки имени Героя Советского Союза Олега Кошевого, а во время Ночи кино в кинотеатре "Комсомолец" будет демонстрироваться пятисерийный художественный фильм "Время выбрало нас" производства киностудии "Беларусьфильм". В честь юбилея в Солигорске молодежь и ветераны движения высадят аллею, в Слуцке состоится вскрытие капсулы времени от комсомольцев 1963 года и закладка новой, а в Витебске 29 октября откроют молодежный сквер, где установят памятный знак.-0-