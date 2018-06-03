БРСМ запустит онлайн-площадку для привлечения идей

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи запустит онлайн-площадку для привлечения идей, сообщил первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Предстоит очень большая работа. Мы хотим, чтобы у БРСМ существовала онлайн-площадка, куда мог бы обратиться каждый молодой человек с абсолютно любой идеей, предложением или вопросом", - сказал Дмитрий Воронюк. Эта единая площадка позволит обеспечить обратную связь. Она поможет молодым людям найти ответы на многие вопросы, в том числе куда пойти работать или где получить образование.

Что касается проекта "100 идея для Беларуси", он получит свое развитие с учетом несколько иных целей. Планируется, что молодежные идеи будут направлены на развитие малой родины.

Будет востребовано и такое направление работы, как волонтерство. Представители БРСМ хорошо себя зарекомендовали на чемпионате мира по хоккею в 2014 году, других спортивных мероприятиях. Наработанный опыт волонтеров планируют использовать и во время II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.-0-