БСЖ будет продвигать проекты поддержки людей с инвалидностью

17 октября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин намерен поддерживать проекты государственно-частного партнерства, которые направлены на помощь наиболее социально уязвимым категориям, особенно людям с инвалидностью. Об этом заявила сегодня журналистам председатель первичной организации БСЖ Палаты представителей Ольга Петрашова на выездном мероприятии в Смолевичском районе, приуроченном к Неделе матери, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одно из важных направлений деятельности организации, в том числе ее членов из числа парламентариев, - поддержка людей с инвалидностью. Глава государства обратил особое внимание общественных организаций на содействие и пропаганду социальных проектов такой направленности, которые реализуются совместно государственными и частными структурами. Это соответствует одной из целей Национальной стратегии в области устойчивого социально-экономического развития до 2030 года, - сказала Ольга Петрашова. - Сегодня мы поближе узнали об уникальном для Беларуси примере сотрудничества частника и госорганизации по оказанию бесплатных услуг иппотерапии детям с инвалидностью. Изучили опыт работы объекта, чтобы пропагандировать на его примере бизнес-модель социального предприятия, прибыль которого заключается в увеличении социального блага. Здесь все очень профессионально, на регулярной основе, а главное - доступно. Будем поддерживать такие инициативы, находить желающих присоединиться".

Центр иппотерапии организован на базе крестьянско-фермерского хозяйства в Смолевичском районе. Лошади местных конюшен работают по нескольким направлениям: катают гостей ранчо на коммерческой основе, тренируются с детьми конной школы (организована совместно с отделом образования, спорта и туризма райисполкома) и помогают в лечении детей с особенностями. Сюда на занятия дважды в неделю приезжают вместе с родителями и педагогами посетители Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района.

"Научно доказан терапевтический эффект от тесного контакта с лошадью без седла. Температура тела животного вкупе с движением мышц создают массажный эффект. Ритм и скорость ходьбы имитируют человеческий шаг, что помогает быстрее включить в работу мышцы детей с двигательными нарушениями. И главное - ребенок воспринимает такую терапию не как нагрузку, а как развлечение", - пояснила нюансы инициатор проекта Наталья Синковец.

Сотрудничество центра реабилитации с усадьбой началось в апреле 2017 года, и эффект уже заметен. Например, один ребенок с ярко выраженными двигательными нарушениями, перенесший несколько операций, смог сделать первые самостоятельные шаги.

Единственное, что приходится оплачивать родителям в этом проекте, - труд приглашенного специалиста-реабилитолога (инструкторы-коневоды ранчо и волонтеры работают бесплатно). "Таких квалифицированных специалистов с медицинским образованием, которые занимаются иппотерапией с детьми-инвалидами, в стране немного. И нам очень повезло, что к проекту присоединилась реабилитолог из Минска, причем на льготных условиях - чтобы это было доступно для родителей, - пояснила Наталья Синковец. - Сейчас мы стараемся искать дотации, чтобы минимизировать оплату родителями ее услуг. Но было бы здорово, если бы получилось ввести ставку иппотерапевта, оплачиваемую из бюджета. Это сделало бы занятия еще более доступными".

Кроме того, для расширения проекта надо увеличивать конюшню и поголовье, чтобы в реабилитации были заняты отдельные лошади. Частота визитов детей из центра реабилитации зависит и от того, как выделяется транспорт. Все это требует дополнительных вложений, привлечения инвестиций и спонсорских средств. Но внимание со стороны общественной организации и особенно парламентариев воодушевило инициаторов проекта на дальнейшую работу.-0-