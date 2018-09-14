БСЖ и Конфедерация монгольских журналистов подписали меморандум о сотрудничестве

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов и Конфедерация монгольских журналистов подписали в Минске меморандум о сотрудничестве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стороны договорились об обмене информацией, взаимной поддержке в сфере международной деятельности. Планируется организовать обмен журналистскими делегациями, рассмотреть возможность стажировки представителей СМИ в редакциях изданий Беларуси и Монголии.

Кроме того, стороны высказали намерение провести подготовительную работу по созданию совместной интернет-платформы на базе одного из ведущих СМИ Беларуси или Монголии. Журналистские союзы договорились об участии в развитии культурного обмена между странами и содействии в продвижении народного творчества.

Делегация монгольских журналистов принимала участие в работе XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства". В дни работы форума прошла рабочая встреча министра информации Александра Карлюкевича с президентом Конфедерации монгольских журналистов Хархуу Мандахбаяром, где обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Хархуу Мандахбаяр отметил, что участие в медиафоруме, реализация договоренностей с Министерством информации и подписание меморандума позволят вывести двусторонние отношения Беларуси и Монголии в медийной сфере на качественно новый уровень.

Белорусский союз журналистов имеет договоренности о развитии сотрудничества с журналистскими союзами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и другими.-0-