БСЖ инициировал создание ассоциации женских организаций стран СНГ и Балтии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин на международной встрече в Москве инициировал создание ассоциации женских организаций стран СНГ и Балтики за устойчивое развитие. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в объединении.

Делегация БСЖ приняла участие в международной встрече женских организаций стран СНГ "Партнерство организаций СНГ ради мира и стабильности в интересах устойчивого развития" в Москве. Представительницы женских организаций Беларуси, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана обсудили возможности взаимодействия в современных условиях, расширения деловых связей на приграничных территориях, ресурсы в укреплении мира и устойчивого развития. Заместитель председателя БСЖ Лилия Ананич, выступая перед зарубежными партнерами и коллегами, отметила успехи международного сотрудничества, резервы которого еще не исчерпаны. Создание ассоциации позволило бы "координировать усилия женщин разных стран и континентов, реализовывать вместе национально и глобально значимые инициативы". Штаб-квартирой международной ассоциации она предложила сделать Минск, который зарекомендовал себя площадкой мирного урегулирования.

"Белорусский союз женщин готов представить на рассмотрение меморандум о создании ассоциации, и, проведя соответствующую подготовительную работу, такой меморандум мог бы быть подписан в Минске уже в этом году. Можно реализовать эту задачу в контексте масштабного мероприятия - V Форума регионов Беларуси и России в начале октября. Ассоциация будет открыта для вхождения других женских организаций мира, разделяющих ее цели и задачи", - сказала Лилия Ананич.

Кроме того, ассоциация стала бы хорошей платформой взаимодействия женщин разных стран и континентов в достижении Целей устойчивого развития, особенно с учетом того, что на национальном уровне женские организации уже активно участвуют в этой работе.

БСЖ также предложил женским организациям стран СНГ, всем, кто заинтересован в сохранении исторической правды о Великой Победе, реализовать международный проект "Память", а именно скоординировать усилия по организации визитов школьников и молодежи в города-герои и к мемориальным комплексам на территориях государств. "Пусть современный поезд памяти и встречи с живыми свидетелями той войны укрепят в сердцах молодежи стремление жить в мире и отстаивать ценности, доставшиеся им в наследство. Уверена, после посещения в Беларуси Брестской крепости, мемориального комплекса "Хатынь", других священных мест равнодушных не останется. Проект предлагаем реализовать в масштабах стран СНГ по инициативе и под патронатом женских организаций с участием Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ", - заключила Лилия Ананич.-0-