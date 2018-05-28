БЖД к летним каникулам приурочит акцию "Дети и безопасность"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога проведет акцию "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

БЖД продолжает работу по предупреждению случаев непроизводственного травматизма. В связи с предстоящими каникулами будет уделено особое внимание предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних. С 28 мая по 7 июня сотрудники белорусской магистрали организуют встречи со школьниками в учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях, расположенных в непосредственной близости от железной дороги, во время которых проведут разъяснительно-профилактические беседы. Также запланированы рейды, особое внимание будет уделяться детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах.

Дополнительное информирование граждан о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта будет вестись на вокзалах и в поездах.

С начала года на Белорусской железной дороге произошло 39 случаев непроизводственного травматизма. Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются игнорирование гражданами мер безопасности, в частности пребывание в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и т.д. Только с начала года за проход железнодорожных путей в неустановленном месте к административной ответственности привлечен 81 человек.

Для обеспечения безопасности граждан в первом квартале нынешнего года Белорусской железной дорогой произведен ремонт 5 пассажирских платформ и 14 пешеходных переходов, капитальный ремонт одного и асфальтировка на 12 железнодорожных переездах, улучшено освещение на 19 пассажирских платформах и 68 железнодорожных переездах.

"Железная дорога - повышенный источник опасности. Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей, не ходите по железнодорожным путям, не пересекайте их в неустановленных местах. Также запрещается перебегать пути перед приближающимся поездом, прыгать с платформ, подлезать под подвижной состав, кататься на кабинах и крышах моторвагонного подвижного состава и локомотивов, размещать на путях посторонние предметы, бросать камни в движущийся подвижной состав, пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и разговаривать по мобильному телефону. Соблюдение этих правил может спасти жизнь вам и вашим близким", - подчеркнули в БЖД.-0-