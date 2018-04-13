БЖД на праздничные выходные назначила дополнительные поезда в сообщении Минск-Коммунары

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На праздничные выходные Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в сообщении Минск - Коммунары, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Для обеспечения перевозок пассажиров в сообщении Минск - Коммунары - Минск в период праздничных дней в апреле и мае назначены дополнительные поезда: №694 Минск - Коммунары, отправляющийся из Минска 14 и 28 апреля, а также №642 Коммунары - Минск, отправляющийся из Коммунаров 17 апреля и 1 мая.

Поезд №694 будет отправляться из Минска в 16.20 и прибывать в Коммунары в 23.42. Он будет следовать с остановками на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша-Центральная, Темный Лес, Ходосы, Кричев-1, Климовичи.

Поезд №642 будет отправляться из Коммунаров в 14.50 и прибывать в Минск в 22.21. Он будет следовать с остановками на станциях Климовичи, Кричев-1, Ходосы, Темный Лес, Погодино, Орша-Центральная и Минск-Пассажирский.

Всего с учетом спроса пассажиров на перевозки БЖД на апрельские и майские праздники и выходные дни в пределах Беларуси дополнительно назначила 91 поезд, в международном сообщении - 16 поездов.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте железной дороги, а также в железнодорожных кассах и по телефону справочной службы 105.-0-