БЖД на время новогодних праздников будет продавать билеты на поезд Минск-Запорожье со скидкой

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На время новогодних праздников Белорусская железная дорога будет продавать билеты на поезд Минск-Запорожье со скидкой, сообщили БЕЛТА в пресс-центре.

"Специальное тарифное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда в среднем на 20% (в зависимости от станции отправления пассажира) на поезд №100 Минск-Запорожье в период с 1 по 8 января 2018 года на места, которые еще не реализованы в свободной продаже за сутки и менее до отправления поезда", - пояснили в пресс-центре.

По-прежнему действует "Новогоднее предложение" на поезда в сообщении с Россией. Оно предусматривает снижение общей стоимости проезда до 40% (в зависимости от станции отправления пассажира) на места, не реализованные в свободной продаже при условии их оформления за трое суток и менее до отправления.

Новогоднее предложение действует на поезд №132 Брест-Москва отправлением с 27 по 30 декабря 2017 года и 1 и 2 января 2018 года. Кроме того, купить билеты со скидкой можно будет на поезда №2 Минск - Москва, №1 Москва-Минск и №26 Минск-Москва отправлением 31 декабря, а также на поезд №131 Москва-Брест отправлением с 6 по 8 января 2018 года.

С информацией о стоимости проезда можно ознакомиться на официальном сайте белорусской магистрали, в справочных службах и билетных кассах Белорусской железной дороги.-0-