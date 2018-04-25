БЖД назначила более 240 дополнительных поездов региональных линий экономкласса на майские праздники

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила более 240 дополнительных поездов региональных линий экономкласса на предстоящие майские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в праздничные дни. В период с 28 апреля по 9 мая по БЖД будут курсировать 244 дополнительных поезда региональных линий экономкласса по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Жлобин-Бобруйск, Брест-Пинск, Брест-Влодава, Могилев-Шклов, Гомель-Речица, Гомель-Кравцовка, Гомель-Хойники, Могилев-Быхов, Полоцк-Алеща, Витебск-Рудня и др.

28 апреля назначено 12 дополнительных поездов региональных линий экономкласса, 29 апреля - 30, 30 апреля - 53, 1 мая - 78, 2 мая - 2, 8 мая - 10, 9 мая - 70.

Более подробную информацию о расписании движения поездов и их маршрутах можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105, а также на сайте БЖД.-0-