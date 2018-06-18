БЖД назначила дополнительные поезда для гостей и участников праздника "Купалье"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда для гостей и участников республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Приехать на праздник "Купалье" в агрогородок Александрия на границе Могилевской и Витебской областей по железной дороге 7 и 8 июля можно регулярными поездами региональных и межрегиональных линий из Могилева, Орши, Гомеля, Витебска, Кричева и Полоцка, которые делают остановку на станции Копысь.

График движения дополнительных поездов составлен с учетом времени начала и окончания концертной программы.

Дополнительную информацию о расписании, остановках и стоимости проезда желающие посетить республиканский праздник "Купалье" могут получить на сайте БЖД, в билетных кассах, а также по телефону 105.-0-