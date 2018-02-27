БЖД назначила дополнительные поезда в Вильнюс 8-9 марта

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в сообщении Минск-Вильнюс 8-9 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Для перевозки пассажиров в период больших мартовских выходных Белорусская железная дорога совместно с АО "Литовские железные дороги" назначила 8 и 9 марта дополнительные поезда в сообщении Минск-Вильнюс.

Так, поезд №801 по маршруту Минск-Вильнюс отправится со станции Минск-Пассажирский в 08:10 и прибудет в столицу Литвы в 10:59. С учетом разницы в часовых поясах время в пути составит 3 часа 49 минут. Обратно поезд №802 Вильнюс-Минск отправится из Вильнюса в 20:17 и прибудет в Минск в 01:05 следующих суток, время в пути составит 3 часа 48 минут.-0-