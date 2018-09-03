БЖД назначила дополнительный поезд Минск-Лида 8 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога 8 сентября назначила дополнительный поезд межрегиональных линий экономкласса №693/694 сообщением Минск-Лида-Минск в связи с проведением в городе фестиваля LIDBEER 2018, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Поезд №693 отправится из Минска 8 сентября в 13.55 и прибудет на станцию Лида в 17.00. Гости и участники праздника смогут побывать на концертах, затем на поезде №694 выехать из Лиды ночью 9 сентября в 1.15 и быть в столице в 5.17.
Стоимость проезда в купейном вагоне составляет Br10,75, в плацкартном - Br7,79.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону справочной службы 105.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4218 BYN
|2.422 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.0886 BYN
|2.087 BYN
|2.092 BYN
|RUB
|3.0794 BYN
|3.068 BYN
|3.08 BYN