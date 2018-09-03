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БЖД назначила дополнительный поезд Минск-Лида 8 сентября

Общество 03.09.2018 | 14:20
Фото из архива
Фото из архива

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога 8 сентября назначила дополнительный поезд межрегиональных линий экономкласса №693/694 сообщением Минск-Лида-Минск в связи с проведением в городе фестиваля LIDBEER 2018, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд №693 отправится из Минска 8 сентября в 13.55 и прибудет на станцию Лида в 17.00. Гости и участники праздника смогут побывать на концертах, затем на поезде №694 выехать из Лиды ночью 9 сентября в 1.15 и быть в столице в 5.17.

Стоимость проезда в купейном вагоне составляет Br10,75, в плацкартном - Br7,79.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону справочной службы 105.-0-

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Последние годы тон задает Лида, которая 8 сентября встретит сразу два знаковых события - 695-летие города и традиционный фестиваль Lidbeer.

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Теги
БЖД, Лида, Минск, праздник
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