БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 25 августа

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь на 25 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С 2.30 до 4.00 25 августа покупка и возврат проездных документов через интернет будут недоступны в связи с плановыми техническими работами.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-