БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 25 августа

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь на 25 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
С 2.30 до 4.00 25 августа покупка и возврат проездных документов через интернет будут недоступны в связи с плановыми техническими работами.
БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3649 BYN
|2.363 BYN
|2.37 BYN
|USD
|2.0426 BYN
|2.042 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.0205 BYN
|3.01 BYN
|3.02 BYN