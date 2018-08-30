БЖД объявила о начале продажи билетов на поезд четырех столиц

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога объявила о начале продажи билетов на поезд четырех столиц Киев-Минск-Вильнюс-Рига, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

ПАО "Укрзализныця" по согласованию с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии с 28 сентября назначила поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Он будет отправляться со станции Киев-Пассажирский 28 сентября, 4, 12,18, 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря в 13.42, прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23.35 (время отправления - 00.02 следующих суток), на станцию Вильнюс - в 04.25 (отправится в 04.30). На конечную станцию Рига-Пассажирская поезд прибудет в 09.06.

Со станции Рига-Пассажирская поезд отправится 29 сентября, 5, 13,19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 декабря и 7 декабря в 11.10, в Вильнюс прибудет в 15.48 (время отправления - 15.53), на станцию Минск-Пассажирский - в 20.17 (отправится в 20.47). На станцию Киев-Пассажирский новый поезд будет прибывать в 06.42 30 сентября, 6, 14,20, 28 октября, 4, 10, 18, 24 ноября, 2 декабря и 8 декабря.

Стоимость проезда по состоянию на 30 августа от Минска до Вильнюса в купейном вагоне составляет Br51,16, от Минска до Риги - Br92,13.

Более подробно с расписанием движения поезда №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига можно ознакомиться на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону справочной службы 105.-0-