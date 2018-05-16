БЖД планирует создать единую автоматизированную систему информирования пассажиров о движении поездов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует создать единую автоматизированную систему информирования пассажиров о движении поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Очередной Совет главных инженеров под председательством главного инженера Белорусской железной дороги Валерия Шубадерова состоялся в Управлении БЖД. Заседание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие руководители служб и отделов Управления БЖД, руководители организаций и обособленных структурных подразделений белорусской магистрали, а также главные инженеры отделений дороги.

Заместитель начальника пассажирской службы БЖД Александр Казачок вынес на обсуждение вопрос о создании единой автоматизированной системы информирования пассажиров о движении поездов на Белорусской железной дороге с установкой на станциях и остановочных пунктах электронных табло информирования и систем аудиоинформирования с централизованным управлением.

Планируется, что тестовая эксплуатация новой системы информирования начнется на БЖД уже к марту 2019 года. Она должна обеспечить централизованное управление оповещением и информированием на всех станциях и остановочных пунктах БЖД. Первоначально проект будет реализован на станциях Минск-Пассажирский, Беларусь и остановочном пункте Масюковщина. На данных объектах планируется установить электронные табло нового типа, на которых будет отображаться как информация о плановом времени прибытия поездов, так и информация о задержках поездов, информационные сообщения оперативного и рекламного характера. Реализация данного проекта позволит отработать типовые технические и технологические вопросы ведения и актуализации информации, визуального и аудио-представления информации пассажирам, что в свою очередь даст возможность улучшить информационное обеспечение станций и остановочных пунктов.

Также на заседании совета обсуждались такие темы, как корректировка инвестиционных планов БЖД, целесообразность внедрения автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии у потребителей с присоединенной мощностью 750кВА и выше на примере УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги".-0-